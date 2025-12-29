LPI-J: Einbruchsversuch in Apolda
Apolda (ots)
Im Zeitraum zwischen dem 23.12.2025 und dem 28.12.2025 haben ein oder mehrere Unbekannte in der Pestalozzistraße in Apolda das Schaufenster eines Friseursalons mit einer Bierflasche beschädigt. Die Eingangstür wurde versucht aufzuhebeln, hielt aber stand. Zeugen, welche den Täter beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).
