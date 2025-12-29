PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruchsversuch in Apolda

Apolda (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 23.12.2025 und dem 28.12.2025 haben ein oder mehrere Unbekannte in der Pestalozzistraße in Apolda das Schaufenster eines Friseursalons mit einer Bierflasche beschädigt. Die Eingangstür wurde versucht aufzuhebeln, hielt aber stand. Zeugen, welche den Täter beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 09:30

    LPI-J: Lauter Knall in der Nacht

    Weimar (ots) - Am Sonntag kurz nach 4:00 Uhr morgens, wurden mehrere Anwohner in Legefeld von einem lauten Knall geweckt. Als sie aus dem Fenster blickten, sahen sie den Grund für den Knall. Ein Zigarettenautomat wurde gesprengt und unbekannte haben Zigaretten und Bargeld daraus gestohlen. Sofort wurden mehreren Streifenwagen zum Tatort entsendet. Trotz schneller Anfahrt, waren der oder die Täter bereits geflüchtet. Durch die Kriminalpolizei wurde der Tatort begutachtet ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 09:30

    LPI-J: Hund gefunden

    Weimar (ots) - Eine 27-Jährige hat am Sonntagnachmittag einen freilaufenden Hund zwischen Kleinschwabhausen und Magdala festgestellt. Sie sicherte das Tier, da kein Besitzer zu sehen war. Da der Hund keine Marke oder einen Hinweis auf den Besitzer trug, informierte sie die Polizei. Zufälligerweise hatte sich wenige Minuten später der Hundehalter selbst bei der Polizei gemeldet. Es handelte sich bei dem gefundenen Hund um das vermisste Tier. Der Hund konnte so wieder zu ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 09:30

    LPI-J: Glatteis führt zu schwerem Unfall

    Weimar (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 09:15 Uhr fuhr eine 20-Jährige VW-Fahrerin von Vippachedelhausen in Richtung Thalborn. In einer Linkskurve verlor sie mutmaßlich wegen starker Glätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie rutschte von der Fahrbahn und kollidierte erst mit einem Verkehrsschild und rammte in der Folge einen Telefonmast. Dieser bracht ab und fiel auf das Auto. Neben dem beschädigten Mast und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren