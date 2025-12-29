PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hund gefunden

Weimar (ots)

Eine 27-Jährige hat am Sonntagnachmittag einen freilaufenden Hund zwischen Kleinschwabhausen und Magdala festgestellt. Sie sicherte das Tier, da kein Besitzer zu sehen war. Da der Hund keine Marke oder einen Hinweis auf den Besitzer trug, informierte sie die Polizei. Zufälligerweise hatte sich wenige Minuten später der Hundehalter selbst bei der Polizei gemeldet. Es handelte sich bei dem gefundenen Hund um das vermisste Tier. Der Hund konnte so wieder zu seinen 26-Jährigen Hundehalter zurückgebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

