LPI-J: Vandalismus in Wohnblock
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Hartmannsdorf: Unbekannte drangen über das Wochenende in einen Wohnblock in Hartmannsdorf ein. Dabei drückten die unbekannten mehrere Kellerfenster auf und kletterten in den Keller. Dort brachten die Personen dann mit Sprühfarbe mehrere Graffiti an. Nachdem sie ihr Werk vollendet hatten, verließen sie das Objekt wieder. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
