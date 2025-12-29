LPI-J: Verkehrssünder auf zwei Rädern
Jena (ots)
Am Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr haben Polizeibeamten einen E-Scooter Fahrer im Fürstengraben in Jena, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer machte auf die Beamten einen alkoholisierten Eindruck. Dieser wurde durch einen Atemalkoholwert von 1,20 Promille bestätigt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der 22-Jährige Fahrer musste mit in das nächstgelegene Krankenhaus. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.
