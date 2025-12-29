Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vier Personen attackieren Mann

Jena (ots)

Ein 33-Jähriger befand sich am Sonntagmorgen gegen 07:30 Uhr in der Jenaer Innenstadt und befand sich nach einer Feierlichkeit auf dem Heimweg. Dabei traf er auf vier Personen und wurde von einer der Personen unvermittelt gegen den Kopf geschlagen. Der Mann kam zu Fall und auch die anderen Personen begannen nun auf ihn einzuschlagen. Am Boden liegend verlor der Mann auch sein Mobiltelefon. Die Täter verließen anschließend den Tatort und der Angegriffene verständigte die Polizei. Er wurde medizinisch behandelt und die Polizei Jena hat die Ermittlungen zu dem Angriff aufgenommen.

