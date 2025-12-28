Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Misslungener Durst-Einbruch

Jena (ots)

Gegen Mitternacht am 27.12.2025 brachen zwei Personen in ein Lokal in der Johannisstraße ein. Hierzu hebelten die beiden männlichen Täter (18 & 19 Jahre) ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Während einer vor dem Lokal Wache hielt, entwendete der andere Täter aus der Warenauslage mehrere Flaschen hochprozentigen Schnaps. Beide entfernten sich daraufhin vom Tatort. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten beide Täter samt Beutegut im unmittelbaren Nahbereich durch Polizeibeamte gestellt werden. Beide Täter wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Nun müssen sie sich wegen Besonders Schweren Fall des Diebstahls verantworten.

Die Ausgangsmeldung stammte vom Ladeninhaber, welcher glücklicherweise eine Kamera verbaut hatte und den Einbruch live auf seinem Handy mitverfolgen durfte. Zeitgleich informierte der Inhaber die Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell