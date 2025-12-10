Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251210.1 Kiel

Kreis Plön

Neumünster

Rendsburg-Eckernförde: Warnung vor Diebstählen aus unbeaufsichtigten Jacken

Kiel / Plön/ Neumünster / Rendsburg-Eckernförde (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Bereich der Polizeidirektion Kiel vermehrt zu polizeilichen Einsätzen, nachdem Unbekannte Autoschlüssel aus unbeaufsichtigt hängenden Jacken oder Mänteln entwendet und anschließend die dazugehörigen Fahrzeuge unbefugt genutzt hatten.

Die Täter nutzten dabei vor allem Situationen aus, in den Jacken in Eingangsbereichen, Fluren oder Gemeinschaftsräumen abgelegt wurden, häufig nur für kurze Zeit und ohne direkte Aufsicht. In mehreren Fällen konnten die Fahrzeuge später im öffentlichen Verkehrsraum aufgefunden werden. Die Ermittlungen hierzu laufen.

Die Polizei warnt eindringlich davor, Schlüssel, Geldbörsen oder andere Gegenstände unbeaufsichtigt in Kleidungsstücken zu belassen. Gerade Autoschlüssel ermöglichen Täterinnen und Täter nicht nur einen schnellen Diebstahl, sondern auch die unmittelbare Nutzung des Fahrzeugs, was zusätzliche Gefahren mit sich bringt.

Die Polizei gibt folgende Verhaltenstipps:

- Lassen Sie Jacken und Mäntel niemals unbeaufsichtigt - insbesondere in öffentlich zugänglichen oder stark frequentierten Bereichen - Nehmen Sie Schlüssel, Geldbörsen und andere Wertgegenstände immer an sich - Verwahren Sie wertvolle und persönliche Gegenstände immer körpernah - Melden Sie verdächtige Personen oder Beobachtungen über 110 der Polizei

Wir bitten die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit und umsichtiges Verhalten, um weitere Taten zu verhindern.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

