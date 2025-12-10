PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251210.1 Kiel
Kreis Plön
Neumünster
Rendsburg-Eckernförde: Warnung vor Diebstählen aus unbeaufsichtigten Jacken

Kiel / Plön/ Neumünster / Rendsburg-Eckernförde (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Bereich der Polizeidirektion Kiel vermehrt zu polizeilichen Einsätzen, nachdem Unbekannte Autoschlüssel aus unbeaufsichtigt hängenden Jacken oder Mänteln entwendet und anschließend die dazugehörigen Fahrzeuge unbefugt genutzt hatten.

Die Täter nutzten dabei vor allem Situationen aus, in den Jacken in Eingangsbereichen, Fluren oder Gemeinschaftsräumen abgelegt wurden, häufig nur für kurze Zeit und ohne direkte Aufsicht. In mehreren Fällen konnten die Fahrzeuge später im öffentlichen Verkehrsraum aufgefunden werden. Die Ermittlungen hierzu laufen.

Die Polizei warnt eindringlich davor, Schlüssel, Geldbörsen oder andere Gegenstände unbeaufsichtigt in Kleidungsstücken zu belassen. Gerade Autoschlüssel ermöglichen Täterinnen und Täter nicht nur einen schnellen Diebstahl, sondern auch die unmittelbare Nutzung des Fahrzeugs, was zusätzliche Gefahren mit sich bringt.

Die Polizei gibt folgende Verhaltenstipps:

   - Lassen Sie Jacken und Mäntel niemals unbeaufsichtigt - 
     insbesondere in öffentlich zugänglichen oder stark 
     frequentierten Bereichen
   - Nehmen Sie Schlüssel, Geldbörsen und andere Wertgegenstände 
     immer an sich
   - Verwahren Sie wertvolle und persönliche Gegenstände immer 
     körpernah
   - Melden Sie verdächtige Personen oder Beobachtungen über 110 der 
     Polizei

Wir bitten die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit und umsichtiges Verhalten, um weitere Taten zu verhindern.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

