POL-KI: 251208.1 Kiel: Erinnerung: Bürgerinformation anlässlich einer gemeinsamen Großübung im Stadtgebiet Kiel - Folgemeldung zu 251201.1

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Morgen führen Bundespolizei und Landespolizei eine großangelegte Übung im Kieler Stadtgebiet durch. Von 8 bis 14 Uhr trainieren über 600 Einsatzkräfte unter realen Einsatzbedingungen im und am Hauptbahnhof, entlang der Strecke vom Hauptbahnhof bis zum Holstein-Stadion sowie am Stadion selbst.

Während der Übung wird es im Bereich des Kieler Hauptbahnhofes und im Kieler Stadtgebiet zu zeitweisen Verkehrseinschränkungen und Sperrungen kommen. Diese werden auf ein Minimum reduziert.

Siehe hierzu auch Pressemeldung vom 01.Dezember 2025 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/6169655

Rückfragen sind an folgende Ansprechpartner zu stellen:

   - André Fischer / Bundespolizeiinspektion Kiel:

bpoli.kiel.c-oea@polizei.bund.de Tel.: 0431/ 98071-119

   - Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel:

pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de Tel.: 0431/ 160-2010

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

