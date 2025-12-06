Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251206.1. Kiel

Kreis Plön: Verdächtiger in Rot unterwegs - Polizei trifft auf alten Bekannten

Kiel / Plön (ots)

In den frühen Morgenstunden des 6. Dezember verzeichnete die Kieler Polizei einen ungewöhnlichen "Einbruch" der freundlichen Art. Mehrere Bewohner meldeten eine verdächtige Gestalt mit rotem Mantel, weißem Rauschebart und verdächtig vollen Taschen, die sich unerkannt Zugang zu Hausfluren, Wohnzimmern und Kinderschuhen verschafft hatte.

Die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen stellten schnell fest: Es handelte sich um keinen klassischen Täter, sondern um einen altbekannten, saisonalen Wiederholungstäter - den Nikolaus. Der Mann, der seit Jahrhunderten durch zuverlässige Nachtarbeit auffällt, konnte nach kurzer Überprüfung seiner "Schutzengel-Lizenz" und der Unbedenklichkeitsbescheinigung mit seiner Rentierbegleitung weiterziehen.

Zeugen beschrieben den Mann als "fröhlich, leicht rundlich, sehr höflich und deutlich nach Zimt riechend". Hinweise auf eine Gefährdung lagen nicht vor. Vielmehr wurden zahlreiche Kinderstiefel mit schokoladigen Gütern, Nüssen und gelegentlich einer Mandarine gefüllt vorgefunden. Sachschäden entstanden keine.

Die Polizei bedankt sich beim Nikolaus für das vorbildliche Verhalten im Straßenverkehr: Der Schlitten war ordnungsgemäß geparkt, die Rentiere waren nüchtern und trugen Warnreflektoren.

Und sollten Sie heute Morgen etwas Süßes im Stiefel gefunden haben: Die Spurenauswertung hat ergeben - es war eindeutig der Nikolaus.

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern sowie allen Journalistinnen und Journalisten einen ruhigen, sicheren und fröhlichen Nikolaustag.

Stephanie Lage, Babette Weiß und Mathias Stöwer, Pressestelle der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell