Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251205.3 Schwentinental: Polizei nimmt Person nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl fest - Untersuchungshaftbefehl erlassen

Kreis Plön (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am Vormittag des vergangenen Dienstags nahmen Polizeikräfte einen Mann vorläufig fest, nachdem dieser versuchte in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Kriminalpolizeistelle Plön hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Dienstag, den 2. Dezember 2025, gegen 11:45 Uhr hörte eine Bewohnerin laute Geräusche an einem der Fenster ihres Wohnhauses. Als sie das betroffene Fenster ausfindig gemacht hatte, habe sie einen Mann dabei beobachtet, wie dieser daran hantiert habe. Beim Erblicken der Frau sei die Person fußläufig vom Tatort geflüchtet. Die Bewohnerin wählte unvermittelt den Notruf und mehrere Einsatzkräfte suchten den Tatort auf.

In der näheren Umgebung des Tatortes bemerkten alarmierte Einsatzkräfte der Polizeistation Preetz eine Person auf einem Supermarkt-Parkplatz, die beim Erblicken der Polizei einen Gegenstand weggeworfen haben soll. Bei einer Kontrolle des 56-jährigen Deutschen stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem weggeworfenen Gegenstand um das mögliche Tatmittel und bei der Person um den von der Bewohnerin beobachteten Mann handeln könnte. Die Polizeikräfte nahmen die Person vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erfolgte am 3. Dezember 2025 die Vorführung der Person vor dem Amtsgericht Kiel. Nachdem der Haftrichter einen Untersuchungshaftbefehl erlassen hatte, wurde diese einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel Alexander Haß, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell