Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251204.1 Kiel: Mann soll Kinder angesprochen haben

Kiel (ots)

Gestern kam es gegen 8:30 Uhr im Stadtteil Wik zu einem Vorfall, bei dem ein Mann ein 10-jähriges Kind angesprochen haben und dann auf ihrem Weg zur Schule verfolgt haben soll.

Am 03.12.25 gegen 8:30 Uhr sei die 10-Jährige an der Bushaltestelle Rehbenitzwinkel aus dem Linienbus gestiegen und von einem ca. 40-jährigen Mann angesprochen und gefragt worden, ob sie mit ihm nach Hause kommen will. Nach den Aussagen des Kindes sei der Mann sehr beharrlich gewesen und ihr noch weiter auf dem Schulweg gefolgt. Der Mann sei zudem in Begleitung eines weiteren Mannes gewesen. Als das Mädchen ins Schulgebäude gegangen sei, seien die Männer noch an der Mensa stehengeblieben. Die Schülerin habe sich dann der Schulleitung anvertraut und die Polizei informiert. Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei arbeitet an der Aufklärung der angezeigten Sachverhalte und hat die Präsenz im betroffenen Stadtteil erhöht. Es gibt nach jetzigem Ermittlungsstand keine Anzeichen für eine Gefährdung. Sollten Eltern von ihren Kindern entsprechende Sachverhalte mitgeteilt bekommen, sollte umgehend die Polizei informiert werden. Uns ist bekannt, dass immer wieder solche Sachverhalte über die sozialen Medien verbreitet werden, ohne dass die Vorfälle polizeilich bestätigt sind. Es wird darum gebeten Informationen verlässlich zu prüfen, bevor diese weitergeleitet werden.

Der Polizeidirektion Kiel sind für die Stadt Kiel und auch für den Kreis Plön keine ähnlich gelagerten Vorfälle aus der Vergangenheit bekannt, in denen tatsächlich Kinder konkret gefährdet waren. Trotzdem rät die Polizei Eltern, ihre Kinder durch klare Verhaltensregeln zu stärken, um auf vermeintlich bedrohliche und gefährliche Situationen richtig reagieren zu können.

Einige nützliche Tipps der Polizei:

Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind ein Sicherheitswort, dass nur Sie und Ihr Kind kennen. Nur wenn eine Person das Kennwort kennt, darf das Kind mit diesem mitgehen (gilt auch für bekannte Personen). Sagen Sie Ihrem Kind, dass es nicht mit Fremden sprechen oder mitgehen soll. Die Kinder sollen laut NEIN rufen, sobald jemand etwas macht, was nicht in Ordnung ist. Sie sollen aus der Situation weglaufen zu einem vertrauenswürdigen Erwachsenen und um Hilfe bitten. Sprechen Sie mit Ihren Kindern, dass sie sich nicht mit Süßigkeiten, Hundebabys oder ähnlichen locken lassen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell