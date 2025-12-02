Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251202.2 Brodersdorf: Vorbildliches Eingreifen von Ersthelfern - Fahrer nach medizinischem Notfall reanimiert

Brodersdorf (ots)

Vergangenen Sonntag kam es gegen 11:30 Uhr auf der Bundesstraße 502 in Höhe Brodersdorf in Fahrtrichtung Schönberg zu einem medizinischen Notfall, bei dem mehrere Ersthelfer durch ihr entschlossenes und beherztes Eingreifen maßgeblich dazu beitrugen, einem Fahrzeugführer das Leben zu retten.

Am 30. November gegen 11:30 Uhr erlitt ein 64-jähriger Mann, der mit einem Fahrzeug samt Anhänger die Bundesstraße befuhr, nach bisherigen Erkenntnissen während der Fahrt einen Herzinfarkt. Es gelang ihm noch, sein Fahrzeug mittig auf der Fahrbahn zum Stehen zu bringen, bevor er das Bewusstsein verlor. Unmittelbar in einem dahinter fahrenden Fahrzeug befand sich ein Ehepaar, das anhielt, um nach dem Rechten zu sehen. Als sie den Fahrer ohne Bewusstsein vorfanden, prüften sie umgehend Atmung und Puls - beides war nicht mehr feststellbar. In diesem Moment trafen aus der Gegenrichtung zwei weitere Fahrzeuge ein, die unmittelbar anhielten und das Ehepaar bei der Bergung des bewusstlosen Mannes aus seinem Fahrzeug unterstützen.

Während der Rettungsmaßnahme setzte sich das Fahrzeug des Verunglückten plötzlich in Bewegung und klemmte einen 51-jährigen Ersthelfer zwischen dem rollenden Pkw und dem Wagen von dem weiteren Ersthelfer ein. Der Mann erlitt hierbei Abschürfungen am Kopf sowie Quetschungen am Bauch. Trotz der eigenen Verletzungen führten die Ersthelfer die Bergung des bewusstlosen Mannes fort. Nachdem der Verunglückte aus seinem Fahrzeug befreit war, begannen die Ersthelfer sofort mit der Reanimation. Gleichzeitig wurden Rettungsdienst und Polizei alarmiert. Umstehende schirmten die Maßnahmen mit Decken vor Blicken Neugieriger ab und ermöglichten damit ein ungestörtes Arbeiten.

Die Reanimation wurde bis zur Übernahme durch die Kräfte des Rettungswagens und des Notarzteinsatzfahrzeugs fortgeführt. Durch die professionelle Weiterbehandlung gelang es den Rettungskräften, einen den Umständen entsprechenden stabilen Zustand herzustellen. Der Patient wurde in die Universitätsklinik Schleswig-Holstein, Campus Kiel, gebracht.

Die Rettungskräfte lobten das schnelle und entschlossene Eingreifen der Ersthelfer ausdrücklich. In einem späteren Gespräch mit einem Mitarbeiter der Rettungsleitstelle wurde die enorme Bedeutung der geleisteten Hilfe nochmals hervorgehoben.

Die Polizeidirektion Kiel schließt sich dem Lob für das vorbildliche Verhalten aller Ersthelfer vor Ort an. Das gezeigte Engagement, der Mut und die Teamarbeit der beteiligten Bürgerinnen und Bürger sind inspirierende Beispiele für Zivilcourage und Menschlichkeit. Gerade in medizinischen Notfällen zählt jede Sekunde.

Wir möchten diesen Anlass nutzen, um erneut darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, regelmäßig einen Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen.

Im Ernstfall zählt nicht Perfektion, sondern der Mut, überhaupt zu handeln. Die Ersthelfer auf der B 502 haben gezeigt, was möglich ist.

Die Polizei bedankt sich bei allen Beteiligten für ihren vorbildlichen Einsatz.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell