Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251202.1 Schwentinental: Verkehrsunfall mit Linienbus

Kreis Plön (ots)

Heute früh kam es in Schwentinental, im Kreuzungsbereich Wehdenweg / Klingenbergstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Lieferwagen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein Fahrgast erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Gegen 05:10 Uhr befuhr der Fahrer eines Linienbusses die Klingenbergstraße in Richtung Kiel-Ellerbek. Der Fahrer eines Lieferwagens befuhr den Wehdenweg aus Richtung Bundesstraße 76 kommend.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der Fahrer des Linienbusses im Kreuzungsbereich den Wehdenweg geradeaus zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Lieferwagen. Zur Unfallzeit soll die Ampelanlage ausgeschaltet gewesen sein.

Durch den Unfall verletzte sich einer der vier Fahrgäste leicht. Die Art der Verletzung ist nicht bekannt. Ein Rettungswagen brachte den Mann vorsorglich in ein Krankenhaus.

Sowohl an dem Linienbus als auch an dem Lieferwagen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 650.000 Euro geschätzt. Der Lieferwagen war nicht mehr fahrbereit. Der Linienbus konnte seine Fahrt bis zum Betriebsgelände fortsetzen.

Die Straßenmeisterei Klausdorf reinigte die Unfallstelle von Scherben und Fahrzeugteilen.

Die Polizeistation Schwentinental hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Mathias Stöwer / Pressesprecher Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

