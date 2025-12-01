Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251201.2 Kiel: 1. Polizeirevier Kiel führt Verkehrskontrollen durch

Kiel (ots)

Vergangenen Dienstag (25.11.2025), Mittwoch (26.11.2025) sowie Freitag (28.11.2025) führte das 1. Polizeirevier Kiel Verkehrskontrollen unter den Schwerpunkten Fahrradverkehr und Alkohol, Drogen und Medikamente im Straßenverkehr durch.

Die Kontrollen am Dienstag konzentrierten sich auf den Fahrradverkehr auf Kiels Straßen. Kontrollstellen waren in der Olshausenstraße auf Höhe der Uni, im Kreuzungsbereich am Westring und in der Neufeldtstraße sowie im Bereich des Knooper Weges und in der Schauenburgerstraße. In der Zeit von 07:00 Uhr bis 11:00 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 26 Fahrzeuge und stellten dabei elf Verstöße fest. Unter anderem missachteten die Verkehrsteilnehmer das Rotlicht der Ampel, befuhren den Gehweg oder führten ihr Fahrzeug mit mangelhafter Beleuchtung.

Am Mittwoch lag der Fokus der durchgeführten Kontrollen auf dem Schwerpunkt Alkohol, Drogen und Medikamente im Straßenverkehr. Die Einsatzkräfte führten die Kontrollen in der Gutenbergstraße, der Holtenauerstraße sowie mobil im gesamten Stadtgebiet durch. Die Polizistinnen und Polizisten kontrollierten hierfür insgesamt 53 Fahrzeuge und stellten zwölf Ordnungswidrigkeiten fest. Gegen vier Verkehrsteilnehmer sind Kontrollberichtsverfahren eingeleitet worden.

Am Freitag kontrollierten die Beamtinnen und Beamte erneut den Radfahrverkehr in den Bereichen Knooper Weg/Schauenburger Straße und Saldernstraße. Insgesamt unterzogen die Einsatzkäfte rund 40 Radfahrer und drei E-Scooter-Fahrer einer Kontrolle. Gegen 35 Verkehrsteilnehmer leiteten die Einsatzkräfte entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Rotlicht oder die Nutzung des Mobiltelefons, ein.

Insgesamt sind in den angegeben Zeiträumen knapp 120 Fahrzeuge, darunter Fahrräder, E-Scooter und Pkw, kontrolliert worden. Die Beamtinnen und Beamten leiteten 58 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und stellten insgesamt vier Kontrollberichte aus.

Die Polizeidirektion Kiel wird auch in der Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

Alexander Haß, Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell