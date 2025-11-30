PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251130.1 Kiel-Gaarden: Bombenentschärfung abgeschlossen

Kiel (ots)

Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes entschärften um 13:00 Uhr erfolgreich die in Kiel Gaarden aufgefundene Fliegerbombe. Die Polizei hob die Straßensperrungen auf. Betroffene Anwohnerinnen und Anwohner konnten in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren.

Die Entschärfung startete gegen 12:20 Uhr, nachdem sichergestellt war, dass sich niemand mehr im Sperrbereich aufhielt. Planmäßig hätten die Betroffenen den Sperrbereich bis 10 Uhr verlassen sollen. Der Start der Entschärfung verzögerte sich jedoch, da vereinzelt Personen in ihren Wohnungen festgestellt wurden, die sich dort nicht mehr aufhalten durften.

Insgesamt waren etwa 6900 Anwohnerinnen und Anwohner von der Entschärfung betroffen.

Der Kampfmittelräumdienst entfernte den Kopfzünder der Bombe manuell. Der Einsatz von Spezialwerkzeug, in diesem Fall einer sogenannten Wasserschneidanlage, war vorgeplant. Dieses Werkzeug kam nicht zum Einsatz.

Nach rund 40 Minuten waren die Entschärfungsarbeiten beendet.

Mathias Stöwer / Pressesprecher Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren