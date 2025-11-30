Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251130.1 Kiel-Gaarden: Bombenentschärfung abgeschlossen

Kiel (ots)

Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes entschärften um 13:00 Uhr erfolgreich die in Kiel Gaarden aufgefundene Fliegerbombe. Die Polizei hob die Straßensperrungen auf. Betroffene Anwohnerinnen und Anwohner konnten in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren.

Die Entschärfung startete gegen 12:20 Uhr, nachdem sichergestellt war, dass sich niemand mehr im Sperrbereich aufhielt. Planmäßig hätten die Betroffenen den Sperrbereich bis 10 Uhr verlassen sollen. Der Start der Entschärfung verzögerte sich jedoch, da vereinzelt Personen in ihren Wohnungen festgestellt wurden, die sich dort nicht mehr aufhalten durften.

Insgesamt waren etwa 6900 Anwohnerinnen und Anwohner von der Entschärfung betroffen.

Der Kampfmittelräumdienst entfernte den Kopfzünder der Bombe manuell. Der Einsatz von Spezialwerkzeug, in diesem Fall einer sogenannten Wasserschneidanlage, war vorgeplant. Dieses Werkzeug kam nicht zum Einsatz.

Nach rund 40 Minuten waren die Entschärfungsarbeiten beendet.

Mathias Stöwer / Pressesprecher Polizeidirektion Kiel

