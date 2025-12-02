Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251202.3 Kiel - Lichter nicht nur im Advent sondern auch im Straßenverkehr

Kiel (ots)

Am Montag, 01.12.2025 kontrollierten Polizeibeamte des 2. Polizeireviers Kiel mehrere Fahrzeugführer in der Kaistraße. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass bei einigen Fahrzeugführern die Beleuchtung an den Fahrzeugen nicht in ordnungsgemäßer Weise funktionierte.

Am Montagabend kontrollierten Beamtinnen und Beamte des 2. Polizeireviers Kiel im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle 52 PKW Fahrer. Zielrichtung der Kontrolle war es, die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer zu überprüfen. Erfreulicherweise stellten die eingesetzten Kräfte keinen Fahrzeugführer fest, der unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten sein Fahrzeug führte.

Darüber hinaus überprüften die Kräfte die lichttechnischen Einrichtungen der Fahrzeug und das mitgeführte Erste-Hilfe und Warnmaterial. Dabei stellten sie einige Verstöße fest, fertigten 13 Kontrollberichtsbögen und verwarnten die Fahrzeugführer mündlich.

Gerade in der sogenannten dunklen Jahreszeit ist es wichtig, dass die lichttechnischen Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zustand sind. Für Fahrzeugführer ist es unerlässlich dies zu überprüfen, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu blenden oder aufgrund eines Defekts übersehen zu werden. Sehen und gesehen werden ist überaus wichtig. Dabei ist die Art der Teilnahme am Verkehr unerheblich. Das gilt gleichermaßen für Kraftfahrzeug, Fahrräder und auch Fußgänger.

Babette Weiß / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell