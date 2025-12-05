PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251205.1 Preetz: 30-jähriger Mann vermisst

POL-KI: 251205.1 Preetz: 30-jähriger Mann vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Preetz (ots)

Seit gestern Abend wird der 30-jährige Torge M. aus Preetz vermisst. Der Vermisste benötigt dringend medizinische Versorgung. Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen führten, bitten wir die Bevölkerung sowie Medien um Unterstützung.

Der Mann verließ gestern Abend seine Wohnanschrift in Preetz und kehrte bislang nicht zurück. Er ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen. Eine Straftat dürfte nicht im Zusammenhang mit seinem Verschwinden stehen.

Der 30-Jährige ist ca. 170 cm groß. Er hat sehr lichte dunkelblonde Haare. Zuletzt soll er einen dunkelroten Jogginganzug getragen haben.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0431 - 160 3333 oder 110 zu melden.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 12:37

    POL-KI: 251204.1 Kiel: Mann soll Kinder angesprochen haben

    Kiel (ots) - Gestern kam es gegen 8:30 Uhr im Stadtteil Wik zu einem Vorfall, bei dem ein Mann ein 10-jähriges Kind angesprochen haben und dann auf ihrem Weg zur Schule verfolgt haben soll. Am 03.12.25 gegen 8:30 Uhr sei die 10-Jährige an der Bushaltestelle Rehbenitzwinkel aus dem Linienbus gestiegen und von einem ca. 40-jährigen Mann angesprochen und gefragt worden, ob sie mit ihm nach Hause kommen will. Nach den ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 11:51

    POL-KI: 251202.3 Kiel - Lichter nicht nur im Advent sondern auch im Straßenverkehr

    Kiel (ots) - Am Montag, 01.12.2025 kontrollierten Polizeibeamte des 2. Polizeireviers Kiel mehrere Fahrzeugführer in der Kaistraße. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass bei einigen Fahrzeugführern die Beleuchtung an den Fahrzeugen nicht in ordnungsgemäßer Weise funktionierte. Am Montagabend kontrollierten Beamtinnen und Beamte des 2. Polizeireviers Kiel im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren