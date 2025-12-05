Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251205.1 Preetz: 30-jähriger Mann vermisst

Preetz (ots)

Seit gestern Abend wird der 30-jährige Torge M. aus Preetz vermisst. Der Vermisste benötigt dringend medizinische Versorgung. Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen führten, bitten wir die Bevölkerung sowie Medien um Unterstützung.

Der Mann verließ gestern Abend seine Wohnanschrift in Preetz und kehrte bislang nicht zurück. Er ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen. Eine Straftat dürfte nicht im Zusammenhang mit seinem Verschwinden stehen.

Der 30-Jährige ist ca. 170 cm groß. Er hat sehr lichte dunkelblonde Haare. Zuletzt soll er einen dunkelroten Jogginganzug getragen haben.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0431 - 160 3333 oder 110 zu melden.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell