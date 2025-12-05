Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251205.4 Kiel: Ehepaar in ihrem Haus überfallen - Polizei sucht Zeugen

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am Mittwochabend (03.12.25) kam es im Kieler Stadtteil Pries-Friedrichsort zu einem schweren Raub. Unbekannte Täter drangen in ein Einfamilienhaus ein und überfielen das dort lebende Ehepaar. Die Täter erbeuteten Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Tat ereignete sich am Mittwoch, zwischen 18:00 und 19:00 Uhr im Kieler Stadtteil Pries-Friedrichsort. Das geschädigte Ehepaar bewohnt dort ein Einfamilienhaus. Während die Ehefrau einen Spaziergang mit dem Hund machte, hielt sich der Ehemann alleine zu Hause auf. Zu diesem Zeitpunkt drangen zwei dunkel gekleidete und maskierte Täter in das Haus ein und forderten mutmaßlich unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld.

Noch während der Tatausführung kam die Ehefrau nach Hause und traf dort ebenfalls auf die beiden Täter. Die Eheleute mussten sich in den Keller begeben und dort in einem Raum einschließen lassen. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der Ehemann mit einem Messer verletzt wurde.

Die Täter durchsuchten die Zimmer des Hauses. Sie entwendeten das aufgefundene Bargeld und flüchteten unerkannt. Nachdem die Eheleute sich aus dem Raum befreien konnten, verständigten sie den Notruf der Polizei.

Mehrere Einsatzkräfte suchten den Tatort auf. Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Zu den Hintergründen der Tat sowie zum Tathergang und der Stehlguthöhe können auf Grund der laufenden Ermittlungen keine weiteren Angaben gemacht werden.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0431 / 160 -3333.

In diesem Zusammenhang fragt die Polizei:

- Wer hat am Tattag, Mittwoch den 03.12.25, oder in den Tagen davor verdächtigte Beobachtungen im Bereich der Hecktstaße gemacht?

- Wem sind verdächtigte Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell