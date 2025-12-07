Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251207.1 Vermisster 30-Jähriger aus Preetz wieder da - Folgemeldung zu 251205.1 und 251205.2

Kreis Plön (ots)

Der seit Donnerstag (04.12.25) vermisste 30-Jährige ist wieder da. Ermittlungen führten zur Feststellung des Aufenthaltsortes des Mannes im Kreis Plön.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mannes nicht weiter zu verbreiten.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell