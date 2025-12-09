Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251209.2 Kiel - Zufallsfund von Betäubungsmitteln

Preetz (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am vergangenen Freitag durchsuchten Polizeibeamte der Polizeistation Preetz die Wohnungen von zwei Tatverdächtigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Dabei wurden bei einem der Tatverdächtigen neben gefährlichen Gegenständen auch eine nicht unerhebliche Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt.

Nachdem das Amtsgericht Kiel gegen die beiden deutschen 23 und 19 Jahre alten Männer einen Durchsuchungsbeschluss wegen des Vorwurfes der gefährlichen Körperverletzung erlassen hatte, durchsuchten Einsatzkräfte der Polizeistation Preetz am Freitagmorgen (05.12.2025) zugleich deren Wohnungen. Dabei fanden die eingesetzten Beamtinnen und Beamten in der Wohnung eines der Tatverdächtigen neben gefährlichen Gegenständen eine nicht unerhebliche Menge von verschiedenen Betäubungsmitteln. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Gegen den Tatverdächtigen leiteten die Beamtinnen und Beamten ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die Staatsanwaltschaft Kiel beantragte mangels Haftgrundes keine Untersuchungshaft.

Hanna Borgwardt / Staatsanwaltschaft Kiel Babette Weiß / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell