Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251209.1 Kiel: Unfallbeteiligter und Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kiel (ots)

Bereits am Donnerstag den 27. November 2025 kam es in der Straße Exerzierplatz zu einem Verkehrsunfall. Ein Unfallbeteiligter entfernte sich. Das Polizeibezirksrevier Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Unfallverursacher sowie Zeuginnen und Zeugen. Am 27.11.25 um 14.20 Uhr fuhren die Einsatzkräfte des Polizeibezirksreviers Kiel zum Exerzierplatz zu einen Verkehrsunfall. Dort nahmen diese folgenden Unfallhergang auf. Der Fahrer eines Linienbusses der Kieler Verkehrsgesellschaft habe den Kronshagener Weg in Richtung der Straße Ziegelteich befahren. Mittig der Kreuzung am Exerzierplatz habe der Fahrer des Busses einen sich von links nähernden schwarzen Personenkraftwagen (VAN) gesehen. Um eine Kollision zu vermeiden habe der Fahrer eine Gefahrenbremsung durchführen müssen. Dabei verletzte sich ein Fahrgast schwer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollten auch Fahrradfahrer stark gebremst haben müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Der Unfallverursacher oder auch Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummern 0431 / 160 1503 zu melden.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Polizeidirektion Kiel

