PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsdelikt

Jena (ots)

In den frühen Morgenstunden des 28.12.2025 befuhr ein 44-jähriger PKW-Fahrer den Stadtbereich in Jena. Aufgrund der auffälligen Fahrweise, führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle durch. Hier nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. In der Mittelkonsole des PKWs befand sich eine geöffnete Bierflasche. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab im Anschluss einen Wert jenseits der 2 Promille. In der weiteren Folge wurde mit dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der 44-jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 09:37

    LPI-J: freundlich gegrüßt und bei Kontrolle Alkoholgeruch festgestellt

    Jena (ots) - Am Samstagnachmittag kam der Streifenbesatzung der PI Saale Holzland in der Ortslage Eisenberg ein Pkw Toyota Aygo entgegen, dessen Fahrzeugführer überschwenglich freundlich grüßte. Die Beamten entschlossen sich zur Kontrolle und stoppten den Pkw in der Ortslage Serba-Trotz. Bereits bei der Begrüßung konnte bei dem 59jährigen Fahrzeugführer ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 09:21

    LPI-J: Betrugsmasche Falscher Bankmitarbeiter

    Jena (ots) - Am 23.12.25 erhielt eine 68jährige Bewohnerin von Lindig einen vermeintlichen Anruf von ihrer Bank. Der Anrufer, welcher sich als Bankmitarbeiter ausgab, brachte die Geschädigte unter dem Vorwand eine SicherheitsApp zu unstallieren dazu, mehrere Umbuchungen zwischen ihren Konten durchzuführen. Letztentlich wurden durch diese auch mehrere Überweisungen auf das Konto des Täters authorisiert. Der ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 07:27

    LPI-J: Einkaufen gewesen und dann kam der Schock

    Apolda (ots) - Am 27.12.2025 in den Mittagsstunden ging ein 34 - jähriger Apoldaer einkaufen. Hier parkte er seinen Pkw Hyundai auf dem Parkplatz LIDL und ALDI in Apolda, Am Weimarer Berg. Als er nach etwa 2 Stunden zurückkehrte, sah er auf der Beifahrerseite seines Pkw einen großen Lackkratzer, welcher durch einen spitzen Gegenstand verursacht wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren