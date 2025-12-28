Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsdelikt

Jena (ots)

In den frühen Morgenstunden des 28.12.2025 befuhr ein 44-jähriger PKW-Fahrer den Stadtbereich in Jena. Aufgrund der auffälligen Fahrweise, führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle durch. Hier nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. In der Mittelkonsole des PKWs befand sich eine geöffnete Bierflasche. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab im Anschluss einen Wert jenseits der 2 Promille. In der weiteren Folge wurde mit dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der 44-jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

