LPI-J: Einkaufen gewesen und dann kam der Schock
Apolda (ots)
Am 27.12.2025 in den Mittagsstunden ging ein 34 - jähriger Apoldaer einkaufen. Hier parkte er seinen Pkw Hyundai auf dem Parkplatz LIDL und ALDI in Apolda, Am Weimarer Berg. Als er nach etwa 2 Stunden zurückkehrte, sah er auf der Beifahrerseite seines Pkw einen großen Lackkratzer, welcher durch einen spitzen Gegenstand verursacht wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise bei der Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 zu melden.
