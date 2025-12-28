LPI-J: Hausfassade verunreinigt
Apolda (ots)
Im Tatzeitraum zwischen dem 25.12.2025, 10:00 Uhr - 27.12.2025, 08:30 Uhr haben Unbekannte eine Hausfassade in Bad Sulza, Apoldaer Straße verunreinigt. Der 37-jährige Geschädigte stellte einen größeren Farbfleck an seiner Fassade fest und rief daher die Polizei. Vermutungen liegen nahe, dass ein Paintballmarkierer diesen Schaden verursacht hat, da verplatzte Farbkugeln auf dem Grundstück gefunden wurden.
Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise bei der Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 zu melden.
