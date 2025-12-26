Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streitigkeit in Wenigenjena

Jena (ots)

Am 26.12.25 erhielt der ID Jena Kenntnis über eine Streitigkeit zwischen zwei Personen. Demnach wurde ein Familienvater beim Entenfüttern an der Saale von einer männlichen Person angesprochen. In dem Gespräch wurde er darauf aufmerksam gemacht, dass das Entenfüttern Tierquälerei sei. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine Streitigkeit in welcher der Familienvater mehrfach beleidigt wurde. Die kurze Zeit später eintreffenden Einsatzbeamten konnten den Geschädigten als auch den Täter feststellen und identifizieren. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung wurde aufgenommen.

