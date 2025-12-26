PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streitigkeit in Wenigenjena

Jena (ots)

Am 26.12.25 erhielt der ID Jena Kenntnis über eine Streitigkeit zwischen zwei Personen. Demnach wurde ein Familienvater beim Entenfüttern an der Saale von einer männlichen Person angesprochen. In dem Gespräch wurde er darauf aufmerksam gemacht, dass das Entenfüttern Tierquälerei sei. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine Streitigkeit in welcher der Familienvater mehrfach beleidigt wurde. Die kurze Zeit später eintreffenden Einsatzbeamten konnten den Geschädigten als auch den Täter feststellen und identifizieren. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung wurde aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 26.12.2025 – 07:46

    LPI-J: Handgemenge im Jugendclub

    Apolda (ots) - Am zweiten Weihnachtsfeiertag kam es in den frühen Morgenstunden im Jugendclub Niedertrebra zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einer Gruppierung aus Wormstedt und einer aus Wickerstedt. Die Meinungsverschiedenheit endete letztendlich in einem kleinen Handgemenge. Ein Unbekannter schlug einen 21-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht, welcher dadurch Nasenbluten erlitt. Der kurz andauernde Tumult löste sich in der Folge schnell auf und der Schädiger ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 10:17

    LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 25.12.2025

    Jena (ots) - Trunkenheit im Straßenverkehr Am Mittwochabend, gegen 21:15 Uhr wurde eine Zeugin im Bereich der Stadtrodaer Straße in Jena auf eine PKW Opel aufmerksam. Der Fahrer des Fahrzeuges schien augenscheinlich unter starkem Einfluss von Alkohol oder anderen Berauschenden Mitteln zu stehen. Das Fahrzeug konnte schlussendlich durch die eingesetzten Polizeibeamten im Bereich Jena Winzerla angetroffen und kontrolliert ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 07:56

    LPI-J: Versuchter Einbruch

    Weimar (ots) - In der Nacht zu Donnerstag begaben sich unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Tannrodaer Straße in Bad Berka. Dort versuchten sie die Hauseingangstür und ein Fenster aufzuhebeln. Dies misslang. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren