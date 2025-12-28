PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weihnachtsgeld und Musikbox gemaust

Apolda (ots)

Am 27.12.2025 gegen 03:55 Uhr kam es in Apolda, Straße des Friedens zu einer Diebstahlshandlung aus einem Pkw Opel. Durch Unbekannte wurde die hintere rechte Scheibe zerstört und das Fahrzeug anschließend durchsucht. Hier fanden die Täter Bargeld und eine Musikbox. Anschließend flüchteten die Täter und hinterließen Sachschaden in Form von einer beschädigten Fensterscheibe und Lackbeschädigungen in Höhe von ca. 500 Euro. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte der 24 -jährige Geschädigte zum Beutegut genauer befragt werden. Hier stellte sich heraus, dass es sich um das Weihnachtsgeld seiner Oma handelte. Diese schenkte ihm 100 Euro. Seine Musikbox kann mit einem Zeitwert von ca. 50 Euro beziffert werden.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise bei der Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

