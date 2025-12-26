PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Handgemenge im Jugendclub

Apolda (ots)

Am zweiten Weihnachtsfeiertag kam es in den frühen Morgenstunden im Jugendclub Niedertrebra zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einer Gruppierung aus Wormstedt und einer aus Wickerstedt. Die Meinungsverschiedenheit endete letztendlich in einem kleinen Handgemenge. Ein Unbekannter schlug einen 21-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht, welcher dadurch Nasenbluten erlitt. Der kurz andauernde Tumult löste sich in der Folge schnell auf und der Schädiger flüchtete. Die alarmierte Polizei nahm vor Ort alle Personalien auf, wobei sich der Geschädigte vor der Polizei versteckte und nicht zur Aufklärung beitrug.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 25.12.2025 – 10:17

    LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 25.12.2025

    Jena (ots) - Trunkenheit im Straßenverkehr Am Mittwochabend, gegen 21:15 Uhr wurde eine Zeugin im Bereich der Stadtrodaer Straße in Jena auf eine PKW Opel aufmerksam. Der Fahrer des Fahrzeuges schien augenscheinlich unter starkem Einfluss von Alkohol oder anderen Berauschenden Mitteln zu stehen. Das Fahrzeug konnte schlussendlich durch die eingesetzten Polizeibeamten im Bereich Jena Winzerla angetroffen und kontrolliert ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 07:56

    LPI-J: Versuchter Einbruch

    Weimar (ots) - In der Nacht zu Donnerstag begaben sich unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Tannrodaer Straße in Bad Berka. Dort versuchten sie die Hauseingangstür und ein Fenster aufzuhebeln. Dies misslang. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 07:56

    LPI-J: Kennzeichen entwendet

    Weimar (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Mittwoch in der Wilhelm- Bock-Straße die vordere Kennzeichentafel eines geparkten Pkw Seat. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren