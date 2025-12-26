Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Handgemenge im Jugendclub

Apolda (ots)

Am zweiten Weihnachtsfeiertag kam es in den frühen Morgenstunden im Jugendclub Niedertrebra zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einer Gruppierung aus Wormstedt und einer aus Wickerstedt. Die Meinungsverschiedenheit endete letztendlich in einem kleinen Handgemenge. Ein Unbekannter schlug einen 21-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht, welcher dadurch Nasenbluten erlitt. Der kurz andauernde Tumult löste sich in der Folge schnell auf und der Schädiger flüchtete. Die alarmierte Polizei nahm vor Ort alle Personalien auf, wobei sich der Geschädigte vor der Polizei versteckte und nicht zur Aufklärung beitrug.

