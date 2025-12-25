LPI-J: Versuchter Einbruch
Weimar (ots)
In der Nacht zu Donnerstag begaben sich unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Tannrodaer Straße in Bad Berka. Dort versuchten sie die Hauseingangstür und ein Fenster aufzuhebeln. Dies misslang. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.
