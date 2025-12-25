LPI-J: Versuchter Einbruch

Jena (ots) - Glimpflich verlief ein Verkehrsunfall am 23.12.2025 gegen 13:30 Uhr in der Erfurter Straße in Jena. Ein 54-jähriger Opelfahrer befuhr die Erfurter Straße in Richtung Zentrum und verlor auf Höhe der Humboldtstraße, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen ...

