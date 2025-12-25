PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch

Weimar (ots)

In der Nacht zu Donnerstag begaben sich unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Tannrodaer Straße in Bad Berka. Dort versuchten sie die Hauseingangstür und ein Fenster aufzuhebeln. Dies misslang. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 25.12.2025 – 07:56

    LPI-J: Kennzeichen entwendet

    Weimar (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Mittwoch in der Wilhelm- Bock-Straße die vordere Kennzeichentafel eines geparkten Pkw Seat. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 10:48

    LPI-J: Pkw prallt gegen Baum

    Jena (ots) - Glimpflich verlief ein Verkehrsunfall am 23.12.2025 gegen 13:30 Uhr in der Erfurter Straße in Jena. Ein 54-jähriger Opelfahrer befuhr die Erfurter Straße in Richtung Zentrum und verlor auf Höhe der Humboldtstraße, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 10:47

    LPI-J: Mülltonnenbrand

    Jena (ots) - Am Morgen des Heiligabends wurden 3 Mülltonnen eines Abstellplatzes in der Jenaer Max-Grossmann-Straße durch bislang unbekannte Täter in Brand gesetzt. Durch die alarmierte Berufsfeuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, sodass keine Gefahr für umliegende Gebäude entstand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 EUR. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Jena entgegen! Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren