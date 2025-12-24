PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mülltonnenbrand

Jena (ots)

Am Morgen des Heiligabends wurden 3 Mülltonnen eines Abstellplatzes in der Jenaer Max-Grossmann-Straße durch bislang unbekannte Täter in Brand gesetzt. Durch die alarmierte Berufsfeuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, sodass keine Gefahr für umliegende Gebäude entstand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 EUR. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Jena entgegen!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 24.12.2025 – 08:19

    LPI-J: Berauscht unterwegs

    Weimar (ots) - Am frühen Mittwochmorgen kontrollierten die Beamten einen Pkw in der Jenaer Straße. Beim 40-jährige Fahrzeugführer ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,2 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 08:18

    LPI-J: Reifen zerstochen

    Weimar (ots) - Unbekannte Täter zerstachen in der Nacht zu Dienstag in der Friedensstraße in Magdala einen Reifen eines geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 08:16

    LPI-J: Parkscheinautomat beschädigt

    Weimar (ots) - In der Nacht zu Dienstag beschädigten unbekannte Täter in der Straße "Graben" einen Parkscheinautomaten mittels Böllern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren