Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mülltonnenbrand

Jena (ots)

Am Morgen des Heiligabends wurden 3 Mülltonnen eines Abstellplatzes in der Jenaer Max-Grossmann-Straße durch bislang unbekannte Täter in Brand gesetzt. Durch die alarmierte Berufsfeuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, sodass keine Gefahr für umliegende Gebäude entstand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 EUR. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Jena entgegen!

