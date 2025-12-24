LPI-J: Berauscht unterwegs
Weimar (ots)
Am frühen Mittwochmorgen kontrollierten die Beamten einen Pkw in der Jenaer Straße. Beim 40-jährige Fahrzeugführer ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,2 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell