Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht unterwegs

Weimar (ots)

Am frühen Mittwochmorgen kontrollierten die Beamten einen Pkw in der Jenaer Straße. Beim 40-jährige Fahrzeugführer ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,2 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
