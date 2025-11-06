Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuer in einer Alten- und Pflegeheim

Celle (ots)

Am Donnerstag um 17:41 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einer automatischen Feuermeldung in einem Alten- und Pflegeheim im Ortsteil Bostel alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte es in einem Bewohnerzimmer gebrannt, das Feuer war vor Eintreffen der Einsatzkräfte durch Mitarbeiter gelöscht worden. Personen befanden sich nicht in Gefahr. Durch die Feuerwehr wurde der Brandraum kontrolliert und das Brandobjekt aus diesem entfernt. Außerdem wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt. Anschließend wurden die betroffenen Räumlichkeiten belüftet und entraucht.

Drei Personen (Mitarbeitende des Heims) mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden. Zu Art und Umfang von Verletzungen kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Eine bettlägerige Person wurde im Nachbarzimmer des Brandraums betreut.Eine Evakuierung war nicht notwendig.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Bostel, Altenhagen und Garßen sowie der Rettungsdienst .

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell