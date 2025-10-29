PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW Celle: Feuerwehr befreit Igel
Celle (ots)

In der vergangenen Nacht wurde die Ortsfeuerwehr Westercelle zu einer Tierrettung alarmiert. Einer aufmerksamen Spaziergängerin war ein eingeklemmter Igel aufgefallen. Dieser steckte in einem Zaun fest. Befreiungsversuche verliefen jedoch erfolglos. Gemeinsam konnte das Tier dann aus seiner misslichen Lage befreit werden.

