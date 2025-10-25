PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Zwei Einsätze innerhalb von 30 Minuten - verrauchter Treppenraum in Mehrparteienhaus!

  • Bild-Infos
  • Download

Celle (ots)

Am Samstag um 14:05 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einer unklaren Rauchentwicklung aus einem Gebäude in die Bernstorffstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden, da der Rauch beim Anfeuern eines Badefasses im Außenbereich entstanden war.

Auf der Rückfahrt vom Einsatz wurden die Kräfte der Celler Feuerwehr erneut alarmiert. In einem achtgeschossigen Mehrparteienhaus in der Blumlage war der Treppenraum verraucht. Die Ursache war unbekannt. Bei Eintreffen der Feuerwehr befanden sich mehrere Personen auf ihren Balkonen. Auch hier konnte glücklicherweise nach kurzer Zeit Entwarnung gegeben werden. Im Keller hatte ein Trockner gebrannt. Das Feuer war durch einen Anwohner bereits gelöscht worden. Durch die Feuerwehr wurde die Brandstelle kontrolliert und der Trockner ins Freie verbracht.

Im Einsatz war bei beiden Einsätzen die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

