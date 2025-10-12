FW Celle: Selbstverteidigung für Einsatzkräfte

Freiwillige Feuerwehr Celle

Selbstverteidigung für Einsatzkräfte

Celle

Vor Kurzem widmete sich der 1. Zug der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache einem besonderen Thema - der Selbstverteidigung! Regelmäßig muss man in den Medien von Übergriffen auf Einsatzkräfte hören und lesen. Auch wenn wir hiervon zum Glück bisher in der Residenzstadt verschont blieben, nutzte der 1. Zug einen Dienstabend, um seinen Mitgliedern Grundwissen in der Selbstverteidigung zu vermitteln.

Geplant und durchgeführt von der "WingTsun Akademie Celle", wurden unterschiedliche Situationen sowie verschiedene Möglichkeiten der Verteidigung besprochen und anschließend das Besprochene unter fachlicher Begleitung der Ausbilder selbst angewandt.

