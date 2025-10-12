Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Zugevakuierung

Celle (ots)

Am Sonntag um 01:31 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zur Unterstützung bei der Evakuierung eines Zuges angefordert.

Aufgrund eines Oberleitungsschadens war ein Regionalzug im Gleisbereich zwischen Denickestraße Einmündung Lauensteinstraße sowie Neuenhäuser Straße Einmündung Windmühlenstraße zum Stehen gekommen und eine Evakuierung der 141 Passagiere zum Bahnhof Celle notwendig. Durch die Einsatzkräfte der Celler Feuerwehr wurde die betroffene Strecke von rund 500 Metern notdürftig ausgeleuchtet. Im Anschluss wurden die Insassen in Kleingruppen zum Bahnsteigbereich des Celler Bahnhofes geführt. Der Gesamteinsatz erfolgte in enger Absprache mit dem zuständigen Eisbahnverkehrsunternehmen und dem Notfallmanager der Deutschen Bahn AG.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, die Fachgruppe Lichtmast der Ortsfeuerwehr Garßen sowie die Polizei.

