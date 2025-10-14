Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Brennende Mikrowelle

Celle (ots)

Am 14. Oktober um 20:35 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem vermutlichen Wohnungsbrand in den Eilensteg alarmiert. Betroffen war ein mehrgeschossiges Wohngebäude.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Flur im ersten Obergeschoss des Gebäudes verraucht. Zwei Personen mussten aus der betroffenen Etage ins Freie geführt werden. Ursache war eine brennende Mikrowelle in einer Wohnung. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Celle-Hauptwache und Altencelle, der Rettungsdienst und die Polizei. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell