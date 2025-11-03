PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuer in einer Küche in Westercelle

Celle (ots)

Am Montag um 14:13 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Küchenbrand in die Straße "Südheide" alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr drang Rauch aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses. Unverzüglich ging ein Trupp unter Atemschutz in die betroffene Wohnung vor. Als Brandursache konnte ein Gegenstand auf dem Herd festgestellt werden. Dieser wurde entfernt und abgelöscht. Im Rahmen der Brandbekämpfung kam ein Kleinlöschgerät zum Einsatz. Im Anschluss wurde die Wohnung belüftet.

Zwei Kinder und ein Hund hatten die Wohnung selbstständig verlassen und wurden vor Ort durch die Einsatzkräfte betreut.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Westercelle und Celle-Hauptwache sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell

