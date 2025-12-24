PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schöne Nägel für Heiligabend

Apolda (ots)

Offenbar sollte der Weihnachtsauftritt perfekt werden. Eine 13-jährige wollte am Heiligen Abend mit besonders schicken Fingernägel punkten. Bereits am 23.12. bediente sie sich dafür in einer Rossmann- Filiale an künstlichen Fingernägeln im Wert von 4,95 Euro - leider ohne sie an der Kasse zu bezahlen. Der vorzeitige Griff zur Maniküre blieb nicht unentdeckt. Statt festlicher Bewunderung erfolgte ein Hausverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 24.12.2025 – 07:51

    LPI-J: Feuerlöscher in Tiefgarage entleert - Polizei ermittelt

    Apolda (ots) - Im Zeitraum vom Abend des 22.12. bis zum Morgen des 23.12 kam es in Apolda, Brauhaus, zu einem Vorfall mit einem Feuerlöscher. Bislang unbekannte Täter entnahmen einen Feuerlöscher aus einem dafür vorgesehenen Feuerlöscherschrank und versprühten dessen Inhalt vollständig in einem Durchgang zur Tiefgarage sowie angrenzenden Treppenhaus. Durch das Versprühen des Löschmittels kam es zu einer starken ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 07:30

    LPI-J: Mundraub in Stadtroda

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Mitarbeiter eines Supermarktes in Stadtroda, meldeten am Montag einen aggressiven Mann, der andere Kunden belästigen würde. Als hinzugerufene Polizeibeamte eintrafen, bestätigte sich die Meldung. Ein 55-Jähriger begab sich betrunken in den Supermarkt und benahm sich unflätig. Dazu wurde er durch einen Mitarbeiter dabei erwischt, wie er versuchte zwei Flaschen hochprozentige Alkoholika einzustecken. Nachdem er erwischt wurde, ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 07:30

    LPI-J: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

    Weimar (ots) - Ein 21-Jähriger Opel Fahrer fuhr am Montag gegen 15:45 Uhr, hinter einer 57-Jährigen FIAT-Fahrerin, welche die Berkaer Straße stadteinwärts fuhr. Vor der Frau fuhr noch ein 71-Jähriger Audi-Fahrer. Dieser wollte nach links in die Bauhausstraße einbiegen und musste deswegen sein Fahrzeug abstoppen. Die FIAT-Fahrerin stoppte dahinter ebenfalls. Doch der 21-Jährige reagierte zu spät bzw. schätzte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren