LPI-J: Schöne Nägel für Heiligabend
Apolda (ots)
Offenbar sollte der Weihnachtsauftritt perfekt werden. Eine 13-jährige wollte am Heiligen Abend mit besonders schicken Fingernägel punkten. Bereits am 23.12. bediente sie sich dafür in einer Rossmann- Filiale an künstlichen Fingernägeln im Wert von 4,95 Euro - leider ohne sie an der Kasse zu bezahlen. Der vorzeitige Griff zur Maniküre blieb nicht unentdeckt. Statt festlicher Bewunderung erfolgte ein Hausverbot.
