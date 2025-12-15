Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Breklum: Fahrzeug auf Kirchparkplatz beschädigt - Zeugenaufruf

Breklum (ots)

Am vergangenen Freitag, den 12.12.2025, zwischen 10:20 und 11:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Kirche in Breklum an einem weißen Fiat Punto die Scheibe der linken hinteren Tür beschädigt.

Der Wagen war während eines Gottesdienstes auf dem Parkplatz der Kirche zwischen der Drelsdorfer Straße und Am Osterbach abgestellt. Als die Fahrerin zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie die zerborstene Scheibe fest. Zu einem Diebstahl aus dem Wagen kam es nicht. Weitere Fahrzeuge waren nach jetzigem Stand nicht betroffen.

Die Polizeistation Bredstedt ermittelt wegen der Beschädigung und bittet Zeugen, die Angaben zum möglichen Verursacher machen können oder während des Tatzeitraums verdächtige Personen auf dem Parkplatz beobachtet haben, sich unter Tel. 04671-4044900 oder unter der E-Mail-Adresse Bredstedt.pst@polizei.landsh.de zu melden.

