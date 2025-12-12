Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Risum-Lindholm: Motoröl in Gully entleert - Zeugen gesucht

Risum-Lindholm (ots)

Am Mittwoch, den 10.12.2025, gegen 12:20 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Dorfstraße. Ein Zeuge hatte mitgeteilt, dass drei männliche Personen augenscheinlich einen Ölwechsel an einem Fahrzeug durchführten und hierbei drei 1 Liter Motorölflaschen am Rande des Parkplatzes auskippten.

Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Niebüll konnten beim Erreichen des Einsatzortes weder das Fahrzeug noch die drei Personen feststellen. Der Bereich um den Gully am beschriebenen Ort war jedoch mit Öl bedeckt und der Einlauf in die Kanalisation verunreinigt. Der Eigentümer des Parkplatzes hat die Reinigung des Ablaufs veranlasst. Die Untere Wasserbehörde des Kreises Nordfriesland wurde in Kenntnis gesetzt.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich nach bisherigen Zeugenaussagen um einen orangefarbenen Mittelklassewagen, vermutlich älteren Baujahrs, mit niederländischem Kennzeichen. Nähere Beschreibungen liegen zum jetzigen Stand nicht vor. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Der Umweltschutzdienst des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Nord hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier unter Tel.: 04841-8300 zu melden.

