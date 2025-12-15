Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Einsatzstelle der Feuerwehr ignoriert - Führerschein beschlagnahmt

Flensburg (ots)

Am Samstagabend, 13.12.2025, befanden sich Beamte des 1. Polizeireviers Flensburg im gemeinsamen Einsatz mit der Berufsfeuerwehr Flensburg. Ein Fahrzeugführer ignorierte die Einsatzstelle und fuhr in diese ein. Diese Fehlentscheidung führte zur Entnahme einer Blutprobe und zur Beschlagnahme des Führerscheins.

Als Berufsfeuerwehr und Polizei um 20:45 Uhr zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder in den Mühlendamm in Flensburg alarmiert wurden, musste die Straße für die Einsatzmaßnahmen gesperrt werden. Aufgrund einer Vielzahl von Einsatzfahrzeugen war kein Durchkommen mehr möglich.

Ein 47-jähriger Deutscher fuhr dennoch in die Einsatzstelle ein und versuchte zwischen den Einsatzfahrzeugen zu rangieren. Hierbei ignorierte er die Ansprache durch die Berufsfeuerwehr und stoppte seine Fahrt erst, als ein Polizeibeamter die Person durch das geöffnete Fenster ergriff und die Weiterfahrt untersagte.

Es wurde deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt, sodass der Fahrer des BMW-Coupe für die Entnahme einer Blutprobe zum 1. Polizeirevier Flensburg verbracht wurde. Die Blutprobe wurde unter Zwang entnommen. Der Führerschein des 47-Jährigen wurde beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Der nun schräg in der Einsatzstelle stehende BMW wurde durch ein Abschleppunternehmen entfernt. Ein Ermittlungsverfahren zu dieser Trunkenheit im Straßenverkehr und dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde gegen den Flensburger eingeleitet.

Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeireviers Flensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell