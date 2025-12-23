Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Weimar (ots)

Ein 21-Jähriger Opel Fahrer fuhr am Montag gegen 15:45 Uhr, hinter einer 57-Jährigen FIAT-Fahrerin, welche die Berkaer Straße stadteinwärts fuhr. Vor der Frau fuhr noch ein 71-Jähriger Audi-Fahrer. Dieser wollte nach links in die Bauhausstraße einbiegen und musste deswegen sein Fahrzeug abstoppen. Die FIAT-Fahrerin stoppte dahinter ebenfalls. Doch der 21-Jährige reagierte zu spät bzw. schätzte die Verkehrssituation falsch ein und fuhr auf das vor ihm befindliche Fahrzeug auf. Der Aufprall war so heftig, dass der FIAT auf den Audi geschoben wurde. Glücklicherweise blieben alle Insassen unverletzt. Die eingesetzten Beamten, sperrten die Straße halbseitig, für eine halbe Stunde. Der Audi hatte einen Heckschaden, konnte aber weiterfahren. Die Fahrzeuge der anderen Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Ein genaues Ausmaß der Sachschäden konnte vor Ort nicht abgeschätzt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell