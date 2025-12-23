PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Weimar (ots)

Ein 21-Jähriger Opel Fahrer fuhr am Montag gegen 15:45 Uhr, hinter einer 57-Jährigen FIAT-Fahrerin, welche die Berkaer Straße stadteinwärts fuhr. Vor der Frau fuhr noch ein 71-Jähriger Audi-Fahrer. Dieser wollte nach links in die Bauhausstraße einbiegen und musste deswegen sein Fahrzeug abstoppen. Die FIAT-Fahrerin stoppte dahinter ebenfalls. Doch der 21-Jährige reagierte zu spät bzw. schätzte die Verkehrssituation falsch ein und fuhr auf das vor ihm befindliche Fahrzeug auf. Der Aufprall war so heftig, dass der FIAT auf den Audi geschoben wurde. Glücklicherweise blieben alle Insassen unverletzt. Die eingesetzten Beamten, sperrten die Straße halbseitig, für eine halbe Stunde. Der Audi hatte einen Heckschaden, konnte aber weiterfahren. Die Fahrzeuge der anderen Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Ein genaues Ausmaß der Sachschäden konnte vor Ort nicht abgeschätzt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 07:30

    LPI-J: Ladendiebe erwischt

    Weimar (ots) - Zwei Männer im Alter von 22 und 27 Jahren betraten am Montagabend in der Schillerstraße ein Geschäft. Doch sie hatten keine Weihnachtseinkäufe im Sinn, vielmehr steckten die Täter sich mehrere Parfüm-Flakons ein und wollten im Anschluss das Geschäft, ohne zu zahlen, verlassen. Doch aufmerksame Mitarbeiter und der Ladendetektiv bemerkten den Versuch und stoppten die Täter. Hinzugezogene Polizeibeamte übernahmen die Täter und leiteten ein ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 07:30

    LPI-J: Unbekannte stehlen Buntmetall und Werkzeug

    Weimar (ots) - Unbekannte haben auf einer Baustelle in Weimar-Nord, Buntmetall und Werkzeug gestohlen. Die Täter brachen eine Tür zu einem Gebäude auf und verschafften sich so Zugang. In dem Objekt stahlen sie nicht nur Werkzeuge, sondern auch eine größere Menge Kupferkabel. Der Gesamtwert des Beuteguts wurde auf über 4.000 Euro geschätzt. Dazu entstanden Beschädigungen von ca. 2.000 Euro. Die Polizei Weimar hat ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 07:30

    LPI-J: Jungbullen auf abwegen

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Ein 57-Jähriger meldete am Montagmorgen, dass in der Nähe von Stadtroda, zwei seine Jungbullen fehlen würden. Er hatte auch den Zaun überprüft, doch dieser war vollkommen intakt. Letztmalig hatte er die Tiere am Sonntagnachmittag gesehen. Da unklar war, ob eine Gefährdung für den Straßenverkehr bestand, begaben sich sofort Polizeibeamte zum Ort des Geschehens. Doch es konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Der Besitzer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren