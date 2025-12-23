LPI-J: Unbekannte stehlen Buntmetall und Werkzeug
Weimar (ots)
Unbekannte haben auf einer Baustelle in Weimar-Nord, Buntmetall und Werkzeug gestohlen. Die Täter brachen eine Tür zu einem Gebäude auf und verschafften sich so Zugang. In dem Objekt stahlen sie nicht nur Werkzeuge, sondern auch eine größere Menge Kupferkabel. Der Gesamtwert des Beuteguts wurde auf über 4.000 Euro geschätzt. Dazu entstanden Beschädigungen von ca. 2.000 Euro. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.
