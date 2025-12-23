Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorweihnachtlicher Fehltritt: Täter nach Beleidigung festgestellt

Jena (ots)

Eine 68-Jährige geriet am Montagnachmittag in einem Hausflur in Jena Ost in einen verbalen Streit mit einem ihr unbekannten Mann. Im Zuge der Streitigkeit beleidigte der Mann die Frau herabwürdigend. Dies ließ sich die Frau nicht gefallen und rief die Polizei hinzu. Der Mann war zwischenzeitlich in eine Wohnung gegangen. Dort konnten die Beamten den 48-Jährigen Mann dann antreffen. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung ein. Dabei sollte es eigentlich eine Besinnliche und ruhige Zeit sein.

