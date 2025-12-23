LPI-J: Einbruch in Fabrikhalle

Apolda (ots) - Am Sonntag in Abendstunden kam es in Apolda, Ortsteil Heusdorf, Sulzaer Straße zu einem Verkehrsunglück zwischen einem Fahrrad und einem Pkw. In einer Rechtskurve verschätzte sich ein 44-jährige Skodafahrer, welcher fortfolgend auf die Fahrspur des Gegenverkehrs kam. Hier touchierte er die dort befindliche 35-jahre alte Fahrradfahrerin leicht und kam durch das eingeleitete Ausweichmanöver auf eine ...

