Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glimpflich davon gekommen - Glück gehabt

Apolda (ots)

Am Sonntag in Abendstunden kam es in Apolda, Ortsteil Heusdorf, Sulzaer Straße zu einem Verkehrsunglück zwischen einem Fahrrad und einem Pkw. In einer Rechtskurve verschätzte sich ein 44-jährige Skodafahrer, welcher fortfolgend auf die Fahrspur des Gegenverkehrs kam. Hier touchierte er die dort befindliche 35-jahre alte Fahrradfahrerin leicht und kam durch das eingeleitete Ausweichmanöver auf eine Grünfläche zum Stehen. Hier fuhr er noch ein Verkehrszeichen um. Die Fahrradfahrerin verletzte sich leicht an der rechten Hand und wurde ins Klinikum Apolda verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Das Verkehrszeichen wird auf ca. 20 Euro geschätzt.

