Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwarzer Dodge Durango an der Rathenaustraße entwendet | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 3. Dezember, haben Unbekannte auf einem Parkplatz an der Rathenaustraße einen Pkw der Marke Dodge entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Der Fahrer hatte den Wagen nach eigenen Angaben gegen 8 Uhr dort geparkt und verschlossen. Als er gegen 13.45 Uhr zu dem Auto zurückgekehrt sei, sei es weg gewesen. Es handelt sich um einen schwarzen Dodge Durango mit schwarzen Felgen und roten Bremssätteln mit dem Kennzeichen "ME-V 1001". Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (lh)

