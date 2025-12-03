Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwarzer Pickup im Westend gestohlen

Mönchengladbach (ots)

An der Burggrafenstraße haben Unbekannte zwischen Dienstag, 2. Dezember, 16 Uhr und Mittwoch, 3. Dezember, 3.20 Uhr einen Pickup der Marke Dodge vom Straßenrand entwendet.

Der Fahrer hatte den Wagen nach eigenen Angaben nachmittags am Fahrbahnrand auf der Burggrafenstraße geparkt und per Keyless Go verschlossen. Als er heute früh zu dem Auto zurückkehrte, habe er es nicht mehr auffinden können.

Es handelt sich um einen schwarzen Dodge, Model RAM 1500 TRX mit dem Kennzeichen "E-TX 712". Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Autos, die über ein Keyless-Komfort-Schließsystem verfügen, oft leichter zu stehlen sind, als herkömmliche Wagen mit einem normalen Funkschlüssel. Täter nutzen zum Beispiel sogenannte Funkstrecken-Verlängerer, um in die schlüssellosen Fahrzeuge zu gelangen. Daher rät die Polizei dazu, den Keyless-Go-Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstüre oder an Außenwänden der Wohnung oder des Hauses abzulegen. Zudem sollten Sie versuchen, das Funksignal abzuschirmen - zum Beispiel durch eine Metalldose oder eine andere funkdichte Schutzhülle. Grundsätzlich ist es ratsam, das Auto, wenn möglich, immer in einer abschließbaren Garage oder zumindest an gut beleuchteten Straßen abzustellen. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell