PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwarzer Pickup im Westend gestohlen

Mönchengladbach (ots)

An der Burggrafenstraße haben Unbekannte zwischen Dienstag, 2. Dezember, 16 Uhr und Mittwoch, 3. Dezember, 3.20 Uhr einen Pickup der Marke Dodge vom Straßenrand entwendet.

Der Fahrer hatte den Wagen nach eigenen Angaben nachmittags am Fahrbahnrand auf der Burggrafenstraße geparkt und per Keyless Go verschlossen. Als er heute früh zu dem Auto zurückkehrte, habe er es nicht mehr auffinden können.

Es handelt sich um einen schwarzen Dodge, Model RAM 1500 TRX mit dem Kennzeichen "E-TX 712". Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Autos, die über ein Keyless-Komfort-Schließsystem verfügen, oft leichter zu stehlen sind, als herkömmliche Wagen mit einem normalen Funkschlüssel. Täter nutzen zum Beispiel sogenannte Funkstrecken-Verlängerer, um in die schlüssellosen Fahrzeuge zu gelangen. Daher rät die Polizei dazu, den Keyless-Go-Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstüre oder an Außenwänden der Wohnung oder des Hauses abzulegen. Zudem sollten Sie versuchen, das Funksignal abzuschirmen - zum Beispiel durch eine Metalldose oder eine andere funkdichte Schutzhülle. Grundsätzlich ist es ratsam, das Auto, wenn möglich, immer in einer abschließbaren Garage oder zumindest an gut beleuchteten Straßen abzustellen. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 13:20

    POL-MG: Einladung zum Pressetermin - Präventionskonzept gegen Gewalt an Schulen

    Mönchengladbach (ots) - Die Schulen in Nordrhein-Westfalen gehen künftig zusammen mit der nordrhein-westfälischen Polizei neue Wege, um Schülerinnen und Schülern aufzuzeigen, wie wichtig ein respektvolles Miteinander ist. Gemeinsam mit dem Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen hat das nordrhein-westfälische Schulministerium eine weitere Konzeption ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 12:03

    POL-MG: Schwerer Unfall auf der Stadtwaldstraße

    Mönchengladbach (ots) - Auf der Stadtwaldstraße hat sich am gestrigen Montag, 1. Dezember ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem beide Unfallbeteiligten lebensgefährlich verletzt wurden. Eine 45-jährige Autofahrerin war gegen 12.50 Uhr in Richtung Rheindahlen unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur geriet. Dort kollidierte sie frontal mit einem Renault Clio einer ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 14:01

    POL-MG: Zeugensuche nach Sexualstraftat im Bereich Altstadt

    Mönchengladbach (ots) - In der Nacht von Freitag, 28. November auf Samstag wurde eine 19-Jährige im Bereich der Mönchengladbacher Altstadt Opfer einer Sexualstraftat. Die Polizei fahndet nach dem bislang unbekannten Täter. Die Frau sei nach eigenen Angaben bis etwa 3.30 Uhr in einem Club auf der Aachener Straße gewesen, bevor sie von dem Unbekannten an der Ecke Aachener Straße / Sandradstraße angesprochen wurde. Da ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren