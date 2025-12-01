Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Sexualstraftat im Bereich Altstadt

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Freitag, 28. November auf Samstag wurde eine 19-Jährige im Bereich der Mönchengladbacher Altstadt Opfer einer Sexualstraftat. Die Polizei fahndet nach dem bislang unbekannten Täter.

Die Frau sei nach eigenen Angaben bis etwa 3.30 Uhr in einem Club auf der Aachener Straße gewesen, bevor sie von dem Unbekannten an der Ecke Aachener Straße / Sandradstraße angesprochen wurde. Da die 19-Jährige ihre Freunde zu diesem Zeitpunkt nicht mehr finden konnte, habe der Mann seine Hilfe angeboten. Auf einem Parkplatz an der Sandradstraße habe der Tatverdächtige dann angefangen, die Frau gegen ihren ausdrücklich kommunizierten Willen anzufassen. An die Motorhaube eines Autos lehnend vollzog der Mann unter Gewalteinwirkung schließlich sexuelle Handlungen an der 19-Jährigen. Erst nach einiger Zeit habe der Mann von ihr abgelassen. Die Frau hielt sich nach der Tat an der Bushaltestelle vor der Stadtverwaltung an der Aachener Straße auf und flüchtete dann in Richtung Alter Markt.

Der Tatverdächtige soll 27 bis 31 Jahre alt sein und kurze, braune Haare, die an den Seiten abrasiert sind, tragen. Er spreche gebrochenes Deutsch mit Akzent.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell