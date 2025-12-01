Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ungewöhnlicher Einbrecher gestellt

Mönchengladbach (ots)

Einen ungewöhnlichen Tatverdächtigen haben die eingesetzten zwei- und vierbeinigen Polizeikräfte am Samstagabend, 28. November, gegen 20.15 Uhr bei einem vermeintlichen Einbruch in die Räumlichkeiten einer Firma an der Borsigstraße in Neuwerk gestellt.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte verdächtigen Lichtschein wie den von einer Taschenlampe beobachtet und daraufhin richtigerweise die Polizei alarmiert.

Die Einsatzkräfte - darunter auch zwei Diensthundführer und ihre Diensthunde - umstellten das Gebäude und verschafften sich mit einem Schlüssel Zutritt.

Auf mündliche Androhung, dass der Diensthund eingesetzt würde, reagierte der mutmaßliche Einbrecher nicht. Gerade als der Diensthundführer seinen Hund ableinte, zeigte sich, warum nicht: Ein Saugroboter mit LED-Licht gab sich als vermeintlicher Einbrecher zu erkennen. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell